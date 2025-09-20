En Comodoro la canasta sin TACC es 17% más cara

La Facultad de Ciencias Económicas de la UNPSJB presentó la primera versión de la canasta básica sin TACC (trigo, avena, cebada y centeno) para Comodoro Rivadavia, correspondiente a agosto de 2025, evidenciando un costo significativamente mayor para las familias con integrantes celíacos.

Según el informe del Observatorio de Economía, una familia tipo que debe adquirir productos certificados para evitar contaminación cruzada enfrenta un gasto 17% superior al de la canasta básica tradicional.

En términos económicos, la línea de pobreza (CBT) se ubicó en $1.769.000, mientras que la línea de indigencia (CBA) alcanzó los $793.000. Para un adulto equivalente, el costo de los productos sin TACC se calculó en $257.000. El estudio también detalló la composición de la canasta sin TACC, donde los rubros con mayor peso son carnes y derivados (30,38%), pan y cereales (27,87%) y lácteos y huevos (13,8%), seguidos por frutas y verduras (18,08%), aceites y margarinas (2,04%) y otros productos como azúcar, café, té, yerba y bebidas (6,98%).

Fuente: El Comodorense