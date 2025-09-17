Patologías respiratorias: 6 niños en terapia intensiva

El jefe de Pediatría del Hospital Regional, Raúl Cisneros, advirtió sobre un incremento sostenido de cuadros respiratorios graves en la ciudad.

El Hospital Regional atraviesa un incremento significativo de patologías respiratorias en la población infantil. Actualmente, seis niños permanecen internados en terapia intensiva, según confirmó el jefe de Pediatría, Raúl Cisneros, quien vinculó la situación con los cambios climáticos y la variabilidad de los virus que circulan cada semana.

“Estamos acostumbrados a este tipo de aumento, pero se da de manera concentrada en el tiempo”, explicó Cisneros, al señalar que muchos de estos casos derivan en neumonías que requieren hospitalización.

El especialista subrayó la importancia de reforzar las medidas preventivas: lavado frecuente de manos, ventilación adecuada de los ambientes, evitar el contacto con personas enfermas y no fumar dentro del hogar. “Estas acciones son simples, pero fundamentales para reducir la transmisión de virus respiratorios”, sostuvo.

Además, hizo hincapié en la vacunación completa de niños y niñas, con especial atención en los recién nacidos y menores de seis meses. “Las vacunas son seguras y fundamentales para prevenir complicaciones graves”, enfatizó.

Respecto al uso de la guardia pediátrica, Cisneros remarcó que muchas de las consultas no constituyen emergencias reales. “De enero a agosto, el Hospital Regional registró más de 21 mil consultas, de las cuales solo el 2,5% requirió internación. Esto demuestra que gran parte de las atenciones podrían resolverse en centros de salud o con médicos de cabecera, evitando la sobresaturación de la guardia”, señaló.

Por último, el jefe de Pediatría detalló los signos de alarma que justifican una consulta en emergencia: fiebre persistente por más de 72 horas, vómitos repetidos, presencia de sangre en vómitos o deposiciones, y cualquier síntoma en menores de 3 a 6 meses, quienes requieren especial atención.