El alentador parte médico de Thiago Medina tras su brutal accidente

Durante la noche del pasado viernes, el ex Gran Hermano voló por el aire tras impactar con un vehículo a bordo de su moto. ¿Cómo sigue su salud?.

Tras el brutal accidente que sufrió Thiago Medina en la noche del pasado viernes, un nuevo parte médico fue informado por la cronista Mariela López Brown, en la pantalla de C5N. En este sentido, se supo cómo se encuentra este lunes el exparticipante de Gran Hermano: "El paciente Thiago Medina permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) de nuestro hospital, bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica".

Y agregó: "Se encuentra estable, sin fiebre, con disminución de la medicación suministrada y con pronóstico reservado. En el transcurso del día, se le realizará una evaluación interdisciplinaria para evaluar el estado de las fracturas costales", concluyó.

La palabra de la hermana de Thiago Medina

En diálogo con C5N, Camila, hermana del exparticipante de Gran Hermano y concursante de Cuestión de Peso, aseguró que el parte médico oficial aún no fue informado a la familia, aunque ratificó las novedades aportadas por la cronista del canal de Grupo Indalo.

"Se sabe que está estable. Está mejorando. No tiene fiebre ni nada de eso", aportó una de las familiares más cercanas del joven accidentado. Por otra parte, Camilota aseguró que todavía no se han encargado de verificar cómo fue el siniestro, dado que están abocados a la salud de Thiago.

"Estamos con todos mis hermanos, esperando. Acompañando también a Daniela, como familia nuestra", agregó. Y detalló: "No es la primera que mi hermano circula por ahí porque vive por acá", dijo, en relación a la zona de Moreno donde ocurrió el impacto entre un vehículo y la moto sobre la cual iba Medina.

El posteo reciente de Daniela Celis sobre Thiago

Fue a través de una historia de Instagram donde la también exparticipante del reality de Telefe indicó que "Thiago tiene una leve mejoría", que atribuyó a "toda la fe, oraciones y reiki" que le mandan sus seguidores y allegados. "Permanece en el mismo estado, presenta un diagnóstico reservado, mantenemos el pedido de oración", agregó la mediática, y expresó: "Toda la luz que envían está llegando".

Un rato antes, la periodista Pilar Smith dio a conocer en el programa Infama el último parte médico, que indica que su pronóstico sigue siendo reservado. A pesar de una leve mejoría, el joven continúa en terapia intensiva en un estado completamente reservado.