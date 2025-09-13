Salud municipal entregó los resultados de la jornada #HoyMeElijo

La jornada integral de salud para hombres se desarrolló en agosto con el objetivo de impulsar controles preventivos y promover la práctica del autocuidado.

Este sábado en el Centro de Información Pública se conocieron los resultados, con la presencia del secretario de Salud municipal, Jorge Espíndola; la subsecretaria del área, Gabriela Moreno; el director Asociado del Área Externa de Provincia, Claudio Romero; y vecinos que participaron de la propuesta.

La iniciativa, que se desarrolló el pasado 9 de agosto en cuatro espacios simultáneos —la Secretaría de Salud, los CAPS Isidro Quiroga, Presidente Ortiz y San Cayetano— permitió que 72 hombres mayores de 40 años accedieran a un circuito gratuito de chequeos preventivos. Se realizaron controles clínicos, estudios de laboratorio, electrocardiogramas, prácticas de enfermería y vacunación, control odontológico, estudios complementarios y asesoramiento social. Además, se dictaron talleres y charlas sobre autocuidado masculino.

En total, se efectuaron más de 48 extracciones de sangre, 41 de ellas con PSA (antígeno prostático específico) para la detección temprana de cáncer de próstata, junto a 43 electrocardiogramas, 31 ecografías y turnos programados para radiografías de tórax en distintas instituciones privadas de la ciudad.

Durante el acto, Espíndola destacó la importancia de la participación, agradeciendo a los vecinos “por haberse presentado a hacerse los controles. Es complicado para los hombres muchas veces realizarlos porque pensamos que no nos va a pasar nada y cuando nos controlamos a veces es un poco tarde”.

“Felicito su accionar –agregó- para empezar a cuidarse, y sepan que pueden extender esta posibilidad a amigos, vecinos y familiares. Con estas jornadas se puede llegar a mucha más gente, con la colaboración mutua del Municipio y Provincia, junto al sector privado que aporta lo que nosotros no podemos dar”.

En ese marco, el funcionario subrayó el trabajo que se impulsa en el marco de la Mesa de Salud público-privada. “Desde que asumimos la gestión, estamos decididos a conformar un sistema único de salud llamado Distrito Salud, en el cual estamos todos unidos: el Hospital Regional, el Hospital Alvear, la Universidad, la Secretaría de Salud municipal y todas las instituciones privadas que quieran adherir. El objetivo es que entre todos podamos brindar una atención más amplia y de mejor calidad a los vecinos”.

UN TRABAJO CONJUNTO

Por su parte, Claudio Romero puso en valor la articulación entre Provincia y Municipio, destacando que “nos mancomunamos para llevar a cabo esta actividad, y si bien esto fue una propuesta puntual para conmemorar un día específico, los controles pueden continuarse. Ustedes, o algún familiar o amigo que lo necesite, pueden acercarse en cualquier momento de la semana a los centros de salud para realizarse chequeos, como los que se llevaron adelante en esta jornada”.

Cabe destacar que la propuesta se concretó gracias al trabajo conjunto de la Secretaría de Salud municipal; la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia; los laboratorios Generis, Del Sur, Penta, Diagnos, Aguamarina y Centro Médico Atlántico; Clínica La Española; Clínica Pueyrredón; el voluntariado y estudiantes de Enfermería y Bioquímica de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco; el Hospital Alvear; y el Área Externa del Hospital Regional.