Thiago Medina continúa en terapia intensiva

El exparticipante de Gran Hermano, de 22 años, sigue internado en terapia intensiva en el Hospital Mariano y Luciano De La Vega. Sufrió lesiones de consideración luego de chocar en moto contra un auto.

Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano, continúa en estado “crítico y reservado”, según informó este sábado por la noche el Hospital Mariano y Luciano De La Vega de Moreno, donde permanece internado tras sufrir un accidente vial.

El joven, de 22 años, ingresó al centro de salud el viernes, luego de colisionar la moto que conducía contra un auto. Desde entonces, se encuentra bajo asistencia respiratoria mecánica, recibe medicación inotrópica y está bajo seguimiento permanente del servicio de cirugía torácica.

“El paciente Thiago Medina permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital. Se encuentra con asistencia respiratoria mecánica e inotrópicos, bajo estricto control clínico”, señala el parte médico difundido por el nosocomio, que también advierte que el cuadro “sigue siendo crítico y reservado”.

En paralelo, Daniela Celis, madre de las hijas de Medina, informó en redes sociales que el joven sufrió complicaciones pulmonares y que debió ser sometido a una cirugía en la que se le extirpó el bazo. Tanto ella como la hermana del exparticipante, Camila Medina, lo acompañan de manera constante en este delicado momento.