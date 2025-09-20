Km 8: Ladrones apelan a sofisticados métodos para robar

Con saco, corbata y computadora, se hacen pasar por empleados del INDEC y obtienen valiosa información personal.

En Standart Norte están alarmados. Es que detectaron nuevos métodos entre la delincuencia para poder ingresar a las viviendas sin desconfianza de sus moradores y luego obtener valiosa información personal de los incautos que les servirá para robarles dinero de sus cuentas.

Por esta razón, desde la asociación vecinal del barrio de Km 8 publicaron en redes un alerta que destaca que “hay un grupo de personas yendo de puerta en puerta haciéndose pasar por empleados de Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Tienen documentos y membretes del Ministerio del Interior y afirman que necesitan verificar que todos tengan una identificación válida para el próximo censo. Son ladrones.

Están en todas partes y lucen elegantes”.

Según la vecinal, “alguien vendrá a su casa y le dirá ‘Quiero tomarte una foto/huella digital’, según algún esquema. Tienen una computadora portátil, una máquina biométrica y una lista de todos los nombres. Muestran el menú y piden toda esta información”.

Por eso, “tenga en cuenta que no existe tal iniciativa por parte del gobierno. Por favor, sepan que todo esto es falso. No les den ninguna información. ¡Todos deben estar atentos y conscientes!”.