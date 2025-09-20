Un desaforado Milei gritó que "Conan es cordobés"

Javier Milei se presentó este viernes en Córdoba, con dos eventos: primeramente, participó de una disertación en la Bolsa de Comercio local y, hacia la noche, realizó un acto de relanzamiento de campaña de La Libertad Avanza de cara a las elecciones legislativas nacionales. Aunque se esperaba más gente en Parque Sarmiento, apenas llegaron a 3.000 los presentes.

Allí, y entre otras situaciones insólitas, el primer mandatario sorprendió al gritar, en medio de su discurso ante sus adherentes, que "Conan es cordobés", en relación a uno de sus perros, cuya existencia está puesta en duda de forma permanentemente, no sólo por el arco opositor, sino también por los mismos integrantes del Gobierno que nunca han sabido responder sobre si el can está vivo o muerto. En este sentido, el jefe de Estado destacó "la enorme alegría" que le dio "Córdoba en lo afectivo".

Otro momento insólito de la jornada tuvo lugar en la previa del acto de Milei, donde una cámara del canal macrista La Nación+ captó a francotiradores que se encontraban ubicados en un juego llamado "la vuelta al mundo", muy popular en los parques de diversiones. Como si fuera una suerte de película de Hollywood, uniformados se encontraban subidos a varios metros de altura con rifles en sus manos, listos para entrar en acción en caso de un posible atentado al primer mandatario.

La medida del Gobierno para el acto realizado por el líder libertario puede tener que ver, probablemente, con el asesinato de Charlie Kirk, el activista de extrema derecha aliado a Donald Trump que fue baleado en su cuello durante una charla al aire libre en la Universidad del Valle de Utah, en Estados Unidos. De manera que esto permite suponer una prevención por parte de la gestión libertaria ante la posibilidad de que suceda algo similar.