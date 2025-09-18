Con 59 votos a favor, 9 en contra y 3 abstenciones, la Cámara alta ratificó la iniciativa impulsada por los 24 gobernadores y la giró a Diputados. La sesión de insistencia definitiva podría realizarse la próxima semana.

El Senado rechazó otro veto de Milei y avanza la coparticipación automática de los ATN

Otra derrota para el presidente Javier Milei en el Congreso. Este miércoles, el Senado rechazó su veto a la ley que establece la coparticipación automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), con 59 votos a favor, 9 en contra y tres abstenciones. La iniciativa, promovida por los 24 gobernadores, fue girada nuevamente a la Cámara de Diputados, donde la oposición prevé insistir de manera definitiva la próxima semana.

La sesión, que comenzó pasadas las 11 con 39 senadores presentes, se desarrolló tras un intenso debate de más de cuatro horas. Entre las abstenciones figuraron Mariana Juri y Rodolfo Suárez, del bloque cornejista, y Alfredo De Ángelis, jefe del bloque Frente PRO. Por su parte, Luis Juez, Francisco Paoltroni (exlibertario) y Carmen Álvarez Rivero (PRO) votaron junto al bloque de La Libertad Avanza (LLA).

Milei había vetado la ley argumentando que atentaba contra el objetivo de “déficit cero”. Sin embargo, la oposición sostuvo que la medida no altera el equilibrio fiscal y asegura que los recursos se distribuyen de manera justa a las provincias.

“El proyecto de redistribución de los ATN no altera el equilibrio fiscal, sino que pone los recursos donde corresponde: en las provincias. Ellas se hicieron cargo de la salud y de las obras de infraestructura que el gobierno nacional no hizo”, afirmó Pablo Bensusán, senador de Unión por la Patria (La Pampa).

Maximiliano Abad, de la UCR bonaerense, coincidió: “Es la respuesta de los gobernadores a la caída abrupta de las transferencias del gobierno nacional, que interrumpieron el envío de recursos y el diálogo con las provincias”. Martín Lousteau, también de la UCR, destacó la inédita unidad de los 24 gobernadores para señalar los errores del Ejecutivo.

Por el lado oficialista, Ezequiel Atauche defendió la gestión de los ATN y aseguró que “los fondos se repartieron prácticamente en su totalidad, siendo Buenos Aires la segunda provincia más beneficiada”. Además, acusó a la oposición de “aprovechar la mayoría para atacar al Gobierno y darle la espalda a los argentinos”.

La Cámara de Diputados se prepara para tratar el veto el próximo miércoles 24 de septiembre y avanzar con la insistencia definitiva, una medida que la oposición da prácticamente por asegurada.