Por qué la familia de Lamine Yamal rechaza a Nicki Nicole

El romance entre Nicki Nicole y Lamine Yamal parecía uno de los más comentados del año: ella, estrella de la música urbana; él, la joya más joven del Barcelona. La rosarina llegó a reconocer en público que estaba “muy enamorada” y hasta compartió fotos juntos en redes sociales. Pero mientras los fans celebraban esta unión inesperada, surgió un dato que pone en duda el futuro de la pareja: la familia del jugador no estaría nada feliz con esta relación.

Quien sacó a la luz el conflicto fue el periodista español Roberto Antolín, en diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live. Según su versión, el entorno del futbolista ve con preocupación lo que esta exposición significa para la carrera del delantero. “Nicki Nicole está en boca de todos los españoles cuando hace algunos días la conocía poca gente, y esto a ella le va a dar una popularidad grande y aumento de su cachet artístico”, señaló, marcando el contraste de fama entre ambos.

Antolín fue tajante al describir la postura del entorno familiar: “La familia de Lamine se opone firmemente a la relación con Nicki Nicole y su padre ha hecho todo para que esto no continúe. Lo que pasa es que Lamine es mayor de edad y decide él ya, a pesar de la oposición de su padre, su abuela y su madre también, aunque ella es más flexible”.

El eje del conflicto, según el periodista, no pasa por diferencias personales con la cantante sino por prioridades. Con apenas 17 años, los familiares de Yamal entienden que debe concentrarse en su rendimiento deportivo y evitar distracciones sentimentales. “Ellos quieren que se centre en su carrera deportiva y no en Nicki Nicole. Oposición e indiferencia es lo que siente la familia de Lamine Yamal por Nicki Nicole”, agregó, dejando en claro el choque de intereses que rodea al romance.

Para reforzar su argumento, Antolín recordó la historia del joven crack: “Yamal viene de un barrio muy pobre de Barcelona y lo han pasado mal. De repente, Lamine es una estrella del fútbol mundial, y la relación con Nicki Nicole a los familiares los aterroriza”.

Mientras tanto, Nicki y Lamine siguen mostrando gestos de cercanía, aunque saben que el camino no será fácil. El desafío no está en las cámaras ni en la cancha, sino en conquistar la confianza de una familia que, por ahora, le baja el pulgar a esta historia de amor.