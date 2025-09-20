Un detenido tras una persecusión

Policías intentaron identificar a los ocupantes de un vehículo sospechoso. A pesar de que huyeron fueron interceptados. Uno de ellos tenía un pedido de captura vigente.

Pasadas las 17 de este sábado, personal policial que se encontraba de patrullaje preventivo sobre el Sector 3 del barrio 30 Octubre, logró divisar un Volkswagen Gol de color gris y capot negro.

Las características del vehículo coincidían con las de un auto utilizado, minutos atrás, en el robo de una batería en jurisdicción de la Seccional Tercera.

En el momento en que el personal policial trató de identificar a los ocupantes del VW Gol, el conductor emprendió una huida. Móviles policiales de las comisarías Quinta y Tercera lograron interceptar el coche mencionado sobre la avenida Patricios y calle Manuela Pedraza.

El individuo que iba como acompañante, identificado con las iniciales J.L.R., registraba un pedido de captura vigente de la justicia penal de Comodoro Rivadavia.

De esa manera, se produjo su detención hasta que comparezca ante el juez penal de turno.