Caminaba por el Centro y tenía pedido de captura

El aprehendido fue identificado en la Plaza Scalabrini Ortiz durante un control de personas. La orden de detención era por un robo en grado de tentativa.

Un hombre de 22 años fue detenido el sábado por la mañana en el Centro de Comodoro Rivadavia. Su detención se produjo cuando personal policial de la Seccional Primera comprobó en el sistema informático que tenía un pedido de captura vigente por una causa de robo agravado en grado de tentativa.

El procedimiento se llevó adelante alrededor de las 11:30 horas en la Plaza Scalabrini Ortiz sobre calle Moreno al 700, en el marco de un control de identificación de personas.

Tras confirmarse la medida con la Oficina Judicial, el joven fue trasladado a la comisaría, donde quedó alojado a la espera de la audiencia de control de detención.