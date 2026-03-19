Con la expectativa de un importante movimiento turístico, el Gobierno del Chubut pondrá en marcha un operativo preventivo especial en toda la provincia de cara al próximo fin de semana largo, con foco en rutas y accesos a las principales localidades.

Chubut refuerza controles por el fin de semana largo en rutas y destinos turísticos

El despliegue será coordinado por el Ministerio de Seguridad y Justicia e incluirá la participación de la Policía del Chubut, la Subsecretaría de Seguridad Vial y la Subsecretaría de Protección Ciudadana, junto a organismos provinciales y municipales.

Controles y presencia en puntos clave

El operativo se concentrará en los corredores viales más transitados y en los ingresos a ciudades turísticas, tanto de la costa como de la cordillera, donde se espera una mayor afluencia de visitantes.

Durante los controles se verificará la documentación obligatoria, el uso del cinturón de seguridad y el cumplimiento de las normas de tránsito. Además, se realizarán test de alcoholemia para prevenir conductas de riesgo al volante.

También habrá patrullajes preventivos en zonas urbanas, espacios recreativos y puntos estratégicos de circulación.

Recomendaciones para viajar

Desde la Subsecretaría de Seguridad Vial recordaron la importancia de planificar los viajes con anticipación, respetar las velocidades permitidas y revisar el estado mecánico del vehículo antes de salir a la ruta.

Ante cualquier inconveniente, se recomienda no abandonar el vehículo y esperar asistencia en condiciones seguras.

Además, se aconseja consultar previamente el estado de rutas, clima y disponibilidad de combustible a través de los canales oficiales de Protección Ciudadana o la línea gratuita 0800-666-2447.

Asistencia y contacto

Para emergencias, se encuentra habilitada la línea 101, mientras que para situaciones menores se sugiere acudir al personal policial o a la comisaría más cercana.

El objetivo del operativo es garantizar la seguridad vial y acompañar el movimiento turístico, reforzando la presencia del Estado en toda la provincia durante uno de los fines de semana con mayor circulación del año.