El accidente ocurrió en Merlo, provincia de Buenos Aires. El colectivo frenó bruscamente pero no pudo evitar el impacto fatal.

Policía muere atropellada por un colectivo tras ser golpeada por la puerta de un auto

Ocurrió un trágico accidente en Merlo, provincia de Buenos Aires. Una policía de 39 años murió este jueves tras ser arrollada por un colectivo de la Empresa 216, luego de ser golpeada por la puerta de una camioneta, cuando el conductor bajaba del vehículo.

Según informó Primer Plano Online, la secuencia del siniestro comenzó cuando la Honda Wave 110 en la que se desplazaba la víctima, que trabajaba en la Comisaría de la Mujer de Moreno, circulaba con el casco reglamentario colocado.

Al llegar a la altura de un comercio de cerámicas, detrás de un camión, una Ford Ranger detuvo su marcha sobre la margen derecha de la vía. De manera repentina, el conductor de la camioneta, Miguel E. (70), abrió la puerta izquierda hacia la calle, lo que provocó que la motocicleta impactara contra ella.

Como consecuencia del choque, la conductora perdió el control del vehículo y cayó hacia el centro de la calzada. En ese momento, el interno 158 de la línea 504, perteneciente a la Empresa 216, circulaba en sentido opuesto. El chofer del colectivo, Ramón M. (54), logró frenar bruscamente, pero no pudo evitar el impacto fatal.

El siniestro, que tuvo lugar en la colectora de la Ruta 200 y Padre Mujica, dejó como saldo la muerte inmediata de la teniente primero María Cecilia L, a pesar de llevar el casco reglamentario, y lesiones graves en su pareja, quien debió ser trasladado de urgencia al hospital Eva Perón.

Según detalló Infobae, el caso quedó a cargo del fiscal Javier Ghessi, de la UFI Nº 1 de Morón, dispuso la intervención de peritos en el lugar y la recolección de imágenes para determinar las circunstancias exactas del hecho.

La acusación inicial por homicidio culposo y lesiones culposas recayó sobre el conductor de la camioneta, señalado como responsable del hecho que desencadenó la tragedia. La medida judicial también incluyó al colectivero, aunque ambos permanecen en libertad.

Los tres vehículos involucrados quedaron secuestrados para la realización de las pericias correspondientes.