El incidente vial se produjo el sábado a la noche en el barrio San Martín. El motociclista sufrió contusiones leves y fue multado por alcoholemia positiva.

Giró su auto para estacionar y fue impactado por una moto

A las 20:10 del sábado, un automovilista intentó girar en la esquina de Huergo y Jazmines, sin percatarse que detrás de él circulaba una motocicleta. Producto de la maniobra, el motociclista derrapó e impactó contra la parte trasera del vehículo.

El conductor de la moto manifestó dolores en el brazo izquierdo, pero el médico del equipo de emergencias que llegó al lugar descartó lesiones graves.

Personal municipal de Tránsito de Comodoro Rivadavia efectuó el correspondiente test de alcoholemia a ambos conductores. En el caso del chofer del automóvil, arrojó resultado negativo en el control de alcoholemia. En cambio, se comprobó que el motociclista circulaba con 1,88 gramos de alcohol por litro de sangre. En consecuencia, la moto fue secuestrada.