Jornada de vacunación antirrábica a domicilio en Rada Tilly

Cuidado animal y salud pública. En el marco del Día Mundial contra la Rabia, el próximo jueves 25 de septiembre se llevará adelante una jornada especial de vacunación antirrábica gratuita a domicilio, organizada por la Dirección de Veterinaria y Bromatología de la Municipalidad de Rada Tilly.

La propuesta está destinada exclusivamente a residentes de la ciudad, con cupos limitados. Los turnos podrán solicitarse a partir del lunes 22, comunicándose al 445-1057 o al WhatsApp 297-4000175. Desde el área municipal se solicita a las personas que se inscriban que permanezcan en su domicilio en el horario pactado, para asegurar la correcta cobertura de la campaña.

Además, quienes lo prefieran, pueden acercar a sus perros y gatos para recibir la vacuna en la sede de Veterinaria, ubicada en Tomás Espora 275, de lunes a viernes de 8 a 13 horas. En todos los casos el servicio es gratuito.

La Dirección de Veterinaria municipal sostiene durante todo el año un programa de cuidado responsable de mascotas, que incluye castraciones y la aplicación de antiparasitarios junto con la vacunación antirrábica.

“Sabemos que los perros y los gatos son los principales transmisores de rabia a los humanos. Por eso buscamos facilitar el acceso a la vacuna y llegar al mayor número posible de animales”, señaló Verónica Cattaneo, veterinaria de la Dirección de Veterinaria y Bromatología.

La rabia es una enfermedad zoonótica que afecta tanto a animales como a personas y cuya prevención depende de la vacunación. “El virus se transmite a través de la saliva de un animal infectado, generalmente por mordedura. Una vez que aparecen los síntomas, la enfermedad no tiene cura y puede ser mortal, de allí la importancia de la vacunación anual”, agregó Cattaneo.

La vacuna antirrábica debe aplicarse en perros y gatos a partir de los tres meses de edad y repetirse todos los años durante toda la vida del animal.

Con esta jornada especial, el Municipio busca concientizar a la comunidad sobre la salud pública y el bienestar animal, en línea con las acciones impulsadas por el Día Mundial contra la Rabia.