El Hoyo: encontraron a un hombre muerto en un canal

Un hombre de 51 años fue encontrado sin vida este sábado en un canal de agua en la localidad de El Hoyo, en la zona del loteo Pizarro, sin numeración.

Las autoridades que intervinieron en el lugar —entre ellos los doctores Nicolás Vasiliev y Cristian Cayún— informaron que el cuerpo no presentaba lesiones visibles ni signos de violencia. La víctima fue identificada como Sergio Nicolás Gil.

De acuerdo con las primeras hipótesis, el fallecimiento podría haberse producido por un accidente, posiblemente tras una caída en el canal.

Las diligencias realizadas en el lugar incluyeron la inspección ocular y la toma de declaraciones a vecinos y testigos que pudieron aportar datos relevantes.

Situación personal de la víctima

Testigos indicaron que Gil tenía antecedentes de consumo problemático de alcohol.

La familia de la víctima confirmó que se encontraba en proceso de recuperación, luego de haber iniciado un tratamiento para superar el alcoholismo.

Las autoridades judiciales y policiales continúan con la investigación para determinar las circunstancias exactas en que se produjo el deceso, informó Infochucao.

Se aguardan los resultados de los estudios complementarios para establecer con precisión la causa de la muerte.