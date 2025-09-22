Fuertes críticas a Petri por la muerte de un piloto de la Fuerza Aérea

El capitán Mauro Testa La Rosa murió el 15 de julio del año pasado mientras piloteaba un avión A4AR en un ejercicio de adiestramiento en San Luis.

El 15 de julio de 2024 un avión A4AR cayó mientras desarrollaba ejercicios de adiestramiento en la V Brigada Aérea Villa Reynolds, San Luis. La tragedia terminó con la muerte del piloto, Mauro Javier Testa La Rosa.

El capitán tenía 33 años, estaba casado y había sido promovido como Halcón en la Fuerza Aérea en enero de 2019. "Dogo", como le decían sus colegas y amigos, era jefe de escuadrilla, instructor e inspector y contaba con una amplia experiencia en su especialidad.

Al conocerse la noticia, Luis Petri se solidarizó con la familia. La Fuerza Aérea dijo al momento del hecho que "la aeronave se precipitó a tierra y su piloto perdió la vida", pero desde entonces la familia de Mauro pudo averiguar que no solo se trató de una falla técnica sino que existió negligencia y una clara falta de control.

“NO ESTABA EN CONDICIONES”

LPO habló con Olga La Rosa, madre de Mauro, que con mucha determinación dijo que "el tubo de chorro no estaba en condiciones" y ese mismo avión había tenido problema en los talleres de Río Cuarto.

Para Olga, "los aviones A4AR están para ir a un museo". La familia está muy enojada con Luis Petri, el jefe del Estado Mayor Conjunto, el brigadier Xavier Isaac y todos los jefes militares superiores a los que apuntan por no investigar en detalle.

"Se lo dije al brigadier Isaac y se lo volvería a decir si lo tuviera en frente. El pretende, junto con otros mandos militares, que esos aviones vuelvan a volar. Yo le se los digo: si quieren que vuelvan a volar, que se suban ellos y salgan un mes seguido si son tan corajudos", afirma la madre.

Esto tiene un punto porque los aviones no vuelan hace 14 meses, desde el fallecimiento de Testa La Rosa.

El enojo y la indignación aumentó una vez que la familia accedió al informe técnico de la Junta de Accidentes que hace la Fuerza Aérea y confirma que el avión de Mauro no estaba en condiciones de volar.

LO QUE REVELA EL INFORME

Olga revela que "el informe explica, entre tantas cosas, que se soltó el tubo de chorro porque una brida no estaba ajustada. La rosca interna estaba mal, no ajustaba, era usada y de acuerdo al manual del avión cada vez que se saca una rosca o un tornillo se debe poner todo nuevo. Pero ellos lo seguían usando".

A su vez, afirma que "el torquímetro, aparato que ajusta con mucha presión, no tenía la fuerza suficiente para ajustar la brida que sostenía al tubo de chorro. No estaba calibrado".

La indignación de la familia con el jefe del Estado Mayor Conjunto es muy grande y le cuestionan no invertir en los últimos cuatro años, siendo en el gobierno anterior, jefe de la Fuerza Aérea. "Estos aviones vienen de larga data. La corrupción mata y no invertir en las Fuerzas Armadas a lo largo de muchos años es como usar un Fiat 600 y salir a la ruta. Andas, pero es peligroso", afirma.

La denuncia de la madre es clara: "Mauro murió por negligencia y corrupción. Recibimos mensajes anónimos donde nos decían la presión que ejercían los superiores para que el avión salga, esté como esté. De Petri para abajo son todos responsables. El ministro de Defensa tiene que saber en qué condiciones están los aviones, los barcos y el material bélico para los artilleros. Tiene que saber todo".

"El vértice es Petri y debería haberse informado a través del brigadier Isaac y el resto de los jefes militares para saber en qué condiciones está todo. Este no es el primer accidente que ocurre. En 2020, murió el capitán Gonzalo Britos Venturini, de 35 años, en un accidente fuera de la V Brigada aérea. Hoy en día me pregunto, ¿fue culpable? Tengo mis dudas", agregó.

Olga también hace foco en la responsabilidad del entonces jefe de base y comodoro, Carlos Pesante. "¿No sabía las condiciones en que se encontraban los aviones guardados en los hangares? Esas mismas máquinas volaron una semana antes de la tragedia de Mauro, siendo él Jefe de Escuadrilla, pasando por encima en el desfile del 9 de julio sobre la avenida del Libertador. Hecho que podría haber sido una tragedia sobre los edificios de Buenos Aires, similares a las Torres Gemelas", cuestionó.

Sobre la conversación que tuvieron con Petri, Olga detalló que: "Él dijo que se iba a ocupar y que lo sentía mucho, pero no sé hasta qué punto lo sintió. Después de sacar el informe y presentarlo en la justicia no hizo nada más. Bajaron persiana y nunca más. Ellos creen que lo de Mauro fue un accidente más y ahora que se arregle la justicia".

"Desde marzo que no hablamos con nadie, ni una palabra de solidaridad de ninguno de los jefes superiores de la fuerza. Muchos vieron cómo se desarmó el avión en la V Brigada aérea", enfatizó.

ADULTERACION DE INFORME

La tristeza e indignación de la familia continuó: "Mientras Mauro estaba tirado en la pista a la espera de la llegada del juez de Villa Mercedes, un grupo de mecánica de los aviones adulteraron el libro de informes del avión, falsificando la firma de un inspector. Todo esto fue llevado por la Fuerza Aérea a la justicia".

La familia explicó que se constituyeron como querellantes para que la causa continúe su camino. En efecto, en 14 meses los Testa La Rosa lograron que no se oculte el hecho y que no se caiga la causa.

Olga sostuvo que "todo está bajo secreto de sumario y muchos de los hechos fueron aportados por gente que se sintió muy afectada". "Toda la declaración de la familia está en el informe. Hay un pacto de silencio por obediencia debida. Es probable que Isaac supiera todo y sospechamos que le mintió a Petri. Se callan porque saben que hicieron algo mal, esto no viene de ahora", remarcó.

Por último, la madre de Mauro insiste en que: "la corrupción mata, el amiguismo también". "Estamos decepcionados con el presidente Milei. Creíamos en un cambio y esperábamos que nos llame para solidarizarse con nosotros. Creemos que no le importó. Lamentamos que como Jefe de las tres Fuerzas Armadas no tome medidas con respecto a los aviones A4AR que hace 14 meses que no funcionan y podría haber más muertes".

"Mauro amaba a la Fuerza Aérea, terminaba de dar clases, seguía trabajando y continuaba estudiando. Dio su vida por su trabajo, su pasión, los aviones y el espacio", apuntó.

"A los hombres corruptos de la Fuerza Aérea les digo: No tomaron conciencia. Nosotros sabíamos que Mauro podía morir en un combate o en una guerra pero nunca que se desarmara el avión al despegar de la pista de la V Brigada Aérea en Villa Reynolds. Reafirmamos que la corrupción mata y el amiguismo también", concluyó.