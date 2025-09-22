En medio de la presión cambiaria y de lleno en la campaña electoral, el presidente Javier Milei anunció la eliminación de las retenciones a las exportaciones de granos hasta el 31 de octubre, cinco días después de las elecciones legislativas.

Milei elimina las retenciones a los granos hasta después de las elecciones

La medida fue comunicada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de la red social X. El objetivo, según explicó, es incentivar al sector agroexportador a liquidar stocks y generar una mayor oferta de dólares en un contexto de corrida cambiaria.

“Hasta el 31 de octubre habrá retenciones cero para todos los granos. Fin”, escribió Adorni, quien además acusó a “la vieja política” de “generar incertidumbre para boicotear el programa de gobierno”.

La decisión apunta a contener la demanda de divisas de los inversores que buscan cobertura ante la fragilidad del plan económico y, al mismo tiempo, a recomponer el vínculo con el campo, un sector clave pero cada vez más crítico de la gestión libertaria.

El beneficio impositivo regirá hasta cinco días después de que los argentinos concurran a las urnas el próximo 26 de octubre, en unos comicios que definirán la nueva composición del Congreso.