Mató a dos policías y se quitó la vida en la U-6 de Rawson

Máximo Alejandro Abraham falleció mientras cumplía condena en el penal capitalino. Tenía 29 años y estaba detenido por el asesinato de dos policías tucumanos en febrero de 2018.

En 2018 Máximo Alejandro Abraham fusiló a sangre fría a dos policías en el parque 9 de Julio de Tucumán, dejando huérfanos a 9 hijos, hecho del que nunca se arrepintió. Había sido trasladado a la Unidad 6 de Rawson de máxima seguridad por su comportamiento “incontrolable”. Este sábado el periodista tucumano César Juárez informó que el joven delincuente se habría quitado la vida. El doble asesino era heredero de prostíbulos de la máxima madama tucumana, Irma Abraham.

Una corta vida criminal

"Maxi", como lo conocían sus familiares y amigos, pasó toda su vida en El Manantial, a pocos kilómetros al sur de la capital. A lo largo de sus 22 años, el joven construyó su personalidad rodeado por las bondades del imperio que edificó su abuela, Irma Abraham. Conocida como "la madama tucumana", murió en marzo de 2017, a los 89 años.

De "La Turca", Máximo heredó parte de los tres hoteles alojamientos que la familia poseía desde hace décadas sobre la ex ruta nacional 38, en El Manantial.

Desde muy temprana edad, Maxi ya estaba vinculado a escándalos y hechos delictivos. Había sido sobreseído en una causa por robo agravado en 2015, pero arrastraba otras investigaciones por amenazas, resistencia a la autoridad y un violento episodio en el que disparó contra un joven dentro de uno de sus propios hoteles.

Amante de los autos, las camionetas y las motos, una vida de excesos y una supuesta adicción a las drogas -reconocida por una hermana- le trajeron a "Maxi" sus primeros problemas con la Justicia. Al momento de ser detenido por el crimen de los policías, Abraham ya tenía un pedido de captura debido a un intento de homicidio hace dos años.

Los dos policías asesinados

La madrugada del martes 13 de febrero de 2018, se habría presentado en el parque 9 de Julio y habría parado para que una mujer trans subiera a su camioneta.

El móvil policial conducido por Sergio Páez González, de 44 años, y Cristian Peralta, de 37, habría arribado al lugar y al instante habría sido increpado por Abraham, que se habría bajado de su camioneta con un arma en la mano y habría comenzado a propinar disparos contra los efectivos, quienes finalmente fallecieron.

La mujer trans quedó en el lugar, luego de descender del vehículo antes de que el acusado se diera a la fuga. El hombre fue detenido el 22 de febrero.

