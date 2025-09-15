El femicida Fernando Farré reveló ser votante de Milei

Condenado a prisión perpetua por asesinar a su esposa Claudia Schaefer, dio una entrevista desde la cárcel en donde hasta habló de Guillermo Moreno y la pérdida de su trabajo como detonantes del crimen. "Me considero liberal", aseguró.

A diez años del femicidio de su esposa Claudia Schaefer, a quién asesinó de 66 puñaladas, el empresario Fernando Farré brindó una entrevista desde la cárcel en la que se definió como votante de Javier Milei y argumentó que la “locura” que lo llevó al crimen fue quedarse sin trabajo.

En una entrevista exclusiva con Fernando Soriano para el portal Infobae, Farré reveló que votó a La Libertad Avanza (LLA) en 2023. “Voté a Milei porque me considero liberal y no conservador. Me desilusiona la falta de equipos de pragmatismo y la insensibilidad y los malos modales”, afirmó.

En tanto, el femicida condenado a prisión perpetua sorprendió al responsabilizar al exsecretario de Comercio, Guillermo Moreno, por su brote asesino: dijo que la pérdida de su trabajo a causa de las políticas del exfuncionario lo llevó a un estado de "locura" que culminó en la tragedia en el country de Pilar.

"Creo que todo comenzó en tiempos de Guillermo Moreno. Éramos una empresa que dependía de las importaciones. Nos trataban como criminales por importar legalmente perfumes. Matones gubernamentales armados. La empresa se derrumbaba, cerraron operaciones y me quedé sin trabajo", relató Farré en sus declaraciones, vía WhatsApp, al periodista.

De esta manera, el exempresario vinculó directamente esta situación con el crimen de su esposa. "Me enfermé y me vi perdiendo todo lo que tenía (...) no soporté la humillación y me despertó la ira", justificó.

En otro tramo de la entrevista, Farré contó que tuvo una novia que perdió un embarazo. “Cada noche me paso pensando en qué momento se jodió mi vida”, dijo desde el penal de Campana.

Por su parte, quien fuera un exitoso ejecutivo internacional, insistió en su versión de inimputabilidad, pese a que esta no fue probada en el juicio de 2017. “Si algo pudimos probar, es que yo no controlaba mis acciones”, argumentó, mientras en la misma conversación con Infobae, se mostró levemente arrepentido y confió en el “perdón” de su esposa asesinada.