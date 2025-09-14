La "lotería" de tomarse un Uber en Comodoro

La aplicación no está habilitada en la ciudad, pero cada vez más conductores ofrecen el servicio. Entre autos en mal estado y viajes incómodos, hasta taxis y remises se suman a la modalidad. ¿Y la regulación?

En Comodoro Rivadavia, tomar un Uber se ha convertido en una suerte de “lotería”. Si bien la aplicación no está legalizada, la ciudad cuenta con una importante cantidad de conductores que recorren las calles ofreciendo el servicio. La experiencia, sin embargo, puede variar de forma notable: desde vehículos destartalados con olores fuertes o música a todo volumen, hasta camionetas 4x4 impecables con choferes atentos.

En muchos casos, los viajes se vuelven anecdóticos. Una usuaria relató que, tras la avería de su auto, debió recurrir a la aplicación y terminó a bordo de un vehículo en muy mal estado, conducido por un hombre que no conocía las calles y que mostró una actitud agresiva. La experiencia, según contó, le valió al chofer una baja calificación.

Otros pasajeros describen situaciones particulares: choferes que piden que el usuario se siente adelante para evitar multas; que recomiendan hacerse pasar por familiares; que fuman dentro del vehículo consultando apenas si incomoda el humo; o que van en autos chicos con acompañantes que le ceban mate, obligando a los pasajeros a apretujarse detrás, lo cual resulta un incordio si son más de dos.

También se repite la confusión cuando al domicilio llega un remis o taxi habilitado que trabaja, al mismo tiempo, como Uber.

Lo cierto es que, como en otras ciudades donde opera por fuera de la ley, Uber logró instalarse gracias a tarifas más bajas y a un sistema que se expande sobre vacíos regulatorios. En Comodoro, la aplicación ya forma parte de la rutina urbana, aunque lo hace en un marco de precarización laboral y falta de control.

Por otra parte, tampoco estos choferes se hallan al margen de la inseguridad. En los últimos días se comenta el caso de un damnificado que concurrió confiado a complacer el pedido de una pareja –él con un revólver y ella con un cuchillo- que lo llamó desde el casino céntrico. Terminaron en la Extensión del Abásolo y al chofer le llevaron hasta las zapatillas, aunque le dejaron el auto. Es que el celular desde donde lo habían llamado había sido hurtado unas horas antes.