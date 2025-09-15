Empresario libertario deberá realizar donaciones al Garrahan

Se llama Marco Chediek y amenazó de muerte en sus redes sociales a Juan Grabois, Roberto Baradel, Rubén ‘El Pollo’ Sobrero y Hugo Moyano, entre otros.

Un empresario y militante de La Libertad Avanza (LLA), Marco Chediek, deberá realizar donaciones al Hospital Garrahan, a un merendero, llevar adelante trabajos comunitarios y pedir disculpas públicas por amenazar de muerte, desde sus redes sociales, a Juan Grabois, Roberto Baradel, Rubén ‘El Pollo’ Sobrero y Hugo Moyano, entre otros dirigentes políticos, en diciembre de 2023.

Esta resolución se dio luego de que Grabois y Baradel presentaran una denuncia ante el juzgado de Daniel Rafecas; la investigación se inició en enero del año siguiente y concluyó en que el demandado había “excedido ampliamente la libertad de expresión”.

Chediek les advertía que “si salían a la calle a protestar” contra el presidente Javier Milei “podían sufrir agresiones físicas” y, debido a esas reiteradas amenazas, los dirigentes, iniciaron una causa “por incitación a la violencia colectiva y amenazas”, que fue elevada a juicio.

El acusado reconoció su responsabilidad y el Tribunal Oral Federal Nro. 5 dispuso que deberá pagar “dos millones de pesos al Garrahan, otros dos millones al comedor Pequeños Valientes de la localidad de Benavídez y cumplir con tareas en una institución que determine Cáritas”, durante un año. Además, deberá grabar un nuevo mensaje en la red social TikTok “pidiendo disculpas por la intimidación” contra dichos dirigentes.

Cuando estas amenazas se hicieron públicas, el equipo jurídico de Argentina Humana, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) lo denunciaron ante la Justicia Federal.

Los videos que publicó Chediek manifestaban dichos violentos como, por ejemplo, que esos referentes opositores “podrían recibir disparos” si mantenían la convocatoria en una de las primeras manifestaciones sociales en contra de Milei.

“Vos Grabois, como sos el primero que saltó a hacer quilombo, te aviso que sos responsable por lo que le pueda pasar a tu gente. Sos vos el responsable. A vos en la 9 de Julio te tenemos regalado. No vas a poder pararlo, ni la policía va a poder pararlo. Llevá varios matafuegos, viste que siempre se prende fuego todo. Y chalecos, porque de este lado no hay balas de goma”, aseguró Chediek en redes.

En su resolución, Rafecas también aseveró que el imputado buscó generar “temor en las personas señaladas” y, por ese motivo, con esta determinación “se busca poner un límite” a los discursos de odio.

