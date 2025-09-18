Violenta pelea en un boliche: dos jóvenes heridos con arma blanca

Un grave episodio de violencia se registró en la madrugada de este jueves a la salida del boliche Ink, ubicado sobre avenida Niceto Vega al 5600, en el barrio porteño de Palermo.

Dos jóvenes, de 18 y 25 años, resultaron apuñalados en medio de una pelea y fueron trasladados de urgencia al Hospital Fernández.

De acuerdo a las primeras informaciones, la disputa se habría originado dentro del local luego del robo de una cadenita a uno de los asistentes. El hecho desencadenó una riña que continuó en la vía pública y derivó en corridas y enfrentamientos entre varios grupos.

La Policía de la Ciudad desplegó un fuerte operativo en la zona, que terminó con al menos diez personas detenidas, identificadas como parte del grupo agresor. En paralelo, ambulancias del SAME ingresaron al lugar para asistir a los heridos. Uno de ellos sufrió una lesión en el rostro, mientras que el otro presentó múltiples heridas de arma blanca, aunque ambos permanecen fuera de peligro.

En redes sociales circularon videos en los que se observa a una persona tendida en el asfalto y manchas de sangre sobre la vereda. “Fue una riña entre unas diez personas. Trasladamos a dos pacientes al Hospital Fernández, ambos estabilizados”, confirmó el titular del SAME, Alberto Crescenti.

La Justicia porteña investiga el origen del conflicto y si el local bailable cumplía con las medidas de seguridad. No se descarta la posibilidad de sanciones administrativas o incluso una clausura preventiva del establecimiento.