Choque entre un automóvil y un camión en Avenida Polonia

Fue este lunes por la mañana en la intersección con calle Jauretche. A pesar de la violencia del impacto, no se registraron personas heridas.

Un accidente de tránsito se registró este lunes, alrededor de las 07:50 horas, en la intersección de Avenida Polonia y calle Jauretche, en barrio Pueyrredón. El siniestro involucró a un automóvil Toyota Etios y un camión Scania, y dejó como saldo importantes daños materiales, aunque afortunadamente no se reportaron personas lesionadas.

Según informaron fuentes policiales, el Toyota Etios circulaba por calle Jauretche cuando colisionó con el camión, que transitaba por Avenida Polonia. El impacto fue de consideración y afectó estructuralmente a ambos vehículos, pero los conductores resultaron ilesos.

Personal policial intervino de inmediato para acordonar la zona y regular el tránsito, evitando complicaciones en una de las arterias de mayor circulación de la ciudad.

Tanto el conductor del automóvil como el del camión presentaron la documentación en regla, por lo que no se labraron infracciones adicionales. Las autoridades investigan las circunstancias del siniestro, que preliminarmente se atribuye a un posible descuido en la intersección.