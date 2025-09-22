Lunes inestable y ventoso en Comodoro

Este lunes 22 Comodoro Rivadavia tendrá una jornada marcada por la inestabilidad y el viento, con lluvias aisladas en las primeras horas y un paulatino descenso de la temperatura hacia la noche.

Durante la mañana se prevén lluvias aisladas con una probabilidad de entre el 10 y el 40 por ciento. La mínima será de 7 grados, con vientos del oeste entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían superar los 50 km/h.

Por la tarde el cielo estará nublado, con baja probabilidad de precipitaciones de hasta el 10 por ciento. La temperatura alcanzará los 10 grados y los vientos rotarán al sudoeste, intensificándose hasta 32 a 41 km/h, con ráfagas fuertes que se mantendrán alrededor de los 59 km/h.

En horas de la noche se espera un cielo algo nublado y sin lluvias. La temperatura descenderá a 6 grados y el viento cambiará al sur, con velocidades de 23 a 31 km/h y ráfagas de entre 42 y 50 km/h.