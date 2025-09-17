Lluvias y lloviznas marcan la jornada en Comodoro

Este miércoles estará caracterizado por precipitaciones aisladas y lloviznas, con temperaturas frías y ráfagas intensas que persistirán durante todo el día en Comodoro Rivadavia.

Durante la mañana, el cielo se presentará con lluvias aisladas, mientras que la probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 40% y el 70%. En este marco, la temperatura mínima alcanzará los 5°C, acompañada por vientos del sector este con velocidades de 23 a 31 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h.

A medida que avance la tarde, continuarán las lluvias aisladas y se mantendrá la misma probabilidad de precipitación. Sin embargo, la temperatura ascenderá levemente hasta los 9°C. Los vientos rotarán al noreste, disminuyendo su intensidad a 13 a 22 km/h, aunque las ráfagas fuertes seguirán presentes.

Finalmente, hacia la noche, el panorama se tornará más leve, dado que solo se prevén lloviznas con menor probabilidad, entre un 10% y un 40%. La temperatura descenderá nuevamente hasta los 7°C, en tanto los vientos del noreste recuperarán fuerza, alcanzando entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que se mantendrán entre 42 y 50 km/h.