Lluvias y lloviznas marcan la jornada en Comodoro

Durante la mañana, el cielo se presentará con lluvias aisladas, mientras que la probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 40% y el 70%. En este marco, la temperatura mínima alcanzará los 5°C, acompañada por vientos del sector este con velocidades de 23 a 31 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h.
A medida que avance la tarde, continuarán las lluvias aisladas y se mantendrá la misma probabilidad de precipitación. Sin embargo, la temperatura ascenderá levemente hasta los 9°C. Los vientos rotarán al noreste, disminuyendo su intensidad a 13 a 22 km/h, aunque las ráfagas fuertes seguirán presentes.
Finalmente, hacia la noche, el panorama se tornará más leve, dado que solo se prevén lloviznas con menor probabilidad, entre un 10% y un 40%. La temperatura descenderá nuevamente hasta los 7°C, en tanto los vientos del noreste recuperarán fuerza, alcanzando entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que se mantendrán entre 42 y 50 km/h.