Se anuncia un jueves con cielo nublado y máxima de 18°C

Comodoro Rivadavia se prepara para una jornada de cielo nublado y vientos intensos, con ráfagas que se sentirán con fuerza durante la tarde y la noche.

El tiempo en la ciudad de los vientos para este jueves se presenta con una característica predominante: la nubosidad. Durante la mañana, el cielo estará mayormente nublado y la temperatura rondará los 8°C. A pesar de esto, las probabilidades de precipitación son nulas.

A medida que avance el día, la situación se mantendrá similar en cuanto a la cobertura de nubes, pero la temperatura subirá considerablemente, alcanzando su punto máximo de 18°C durante la tarde. Las ráfagas, que por la mañana soplarán del noroeste a unos 13-22 km/h, cambiarán de dirección a un viento norte más potente, llegando a velocidades de entre 23 y 31 km/h.

Finalmente, para la noche, la temperatura descenderá a 13°C. Además, el viento mantendrá mantendrá la misma intensidad y dirección que por la tarde, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.