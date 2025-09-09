Martes nublado con lluvias aisladas en Comodoro

La jornada de este martes en Comodoro Rivadavia estará marcada por las bajas temperaturas y la presencia de lluvias aisladas, especialmente durante la mañana y la tarde.

El día amaneció con un cielo mayormente cubierto y una temperatura que rondaba los 4°C. La probabilidad de precipitaciones aisladas se mantendrá entre un 10 y un 40% tanto en la mañana como en la tarde.

Por la tarde, la temperatura ascenderá a una máxima de 12°C, pero el viento del noreste continuará soplando con intensidad, con ráfagas que podrían alcanzar entre los 42 y 50 km/h. Este factor hará que la sensación térmica sea considerablemente más baja.

Hacia la noche, el panorama comenzará a despejarse. Se espera que el cielo esté mayormente nublado, con una disminución de la probabilidad de lluvias (0%) y un descenso de la temperatura a unos 9°C. Sin embargo, las ráfagas de viento del noreste podrían intensificarse aún más, llegando a valores de entre 51 y 59 km/h.