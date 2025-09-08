Lunes: Cielo algo nublado y máxima de 15°C

Comodoro Rivadavia se prepara para una jornada mayormente nublada, con un marcado descenso de las temperaturas y ráfagas de viento que superarán los 60 km/h por la mañana.

Este lunes el día comenzará con un cielo parcialmente nublado. Sin embargo, a medida que avance la mañana, la nubosidad se hará más densa y las temperaturas se mantendrán bajas, con una mínima de 6°C. Además, las ráfagas de viento del oeste alcanzarán los 69 km/h.

Durante la tarde, el panorama seguirá con el cielo mayormente cubierto y un leve repunte en la temperatura que llegará a una máxima de 15°C. No obstante, el viento continuará soplando del sector suroeste con ráfagas de hasta 50 km/h.

Finalmente, la noche traerá nuevamente un descenso de la temperatura hasta los 7°C. El cielo seguirá mayormente nublado, con una disminución en la intensidad del viento que soplará del sur, con una velocidad de 13 a 22 km/h. La probabilidad de precipitaciones es nula durante toda la jornada.