Comodoro se prepara para un viernes de sol y temperaturas agradables

Tras un jueves frío y con viento, la ciudad se despide del clima invernal con una jornada de cielo completamente despejado y un leve aumento de las temperaturas. La mañana será fresca, pero la tarde promete ser ideal para actividades al aire libre.

Este viernes, Comodoro Rivadavia disfrutará de un día inmejorable. De acuerdo con el pronóstico, la mañana comenzará con el cielo despejado y una temperatura baja de 4°C. Aunque el ambiente será fresco, el viento se mantendrá calmo, con ráfagas suaves provenientes del oeste.

Posteriormente, las condiciones mejorarán significativamente hacia la tarde. Se espera un ascenso de la temperatura hasta alcanzar los 14°C, ideal para quienes deseen disfrutar del sol. El viento rotará hacia el noroeste y aumentará su intensidad, aunque sin ráfagas.

Finalmente, la noche mantendrá el cielo despejado y la temperatura descenderá a 10°C. El viento continuará soplando desde el noroeste, pero disminuirá notablemente su velocidad, lo que brindará una noche tranquila y serena para el cierre de la jornada.