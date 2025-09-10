Miércoles algo nublado, ventoso y con máxima de 18°C

El pronóstico para este miércoles en Comodoro Rivadavia anticipa ráfagas de viento que podrían alcanzar los 69 km/h.

La mañana comenzará con lluvias aisladas y una probabilidad de precipitación de entre 10% y 40%. La temperatura se mantendrá baja, alrededor de los 6°C. Lo más destacado será el viento, que soplará del oeste con una velocidad de 32 a 41 km/h y ráfagas de hasta 69 km/h.

Por la tarde, la situación cambia. El cielo estará parcialmente nublado y no se esperan precipitaciones. La temperatura subirá significativamente hasta los 18°C, ofreciendo un breve respiro del frío de la mañana. Sin embargo, el viento no dará tregua: soplará del suroeste con ráfagas que se mantendrán entre los 60 y 69 km/h.

Para la noche, el viento disminuirá su intensidad, aunque seguirá siendo considerable. Se esperan ráfagas de hasta 59 km/h provenientes del suroeste. La temperatura descenderá a los 12°C y el cielo estará algo nublado.