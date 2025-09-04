Jueves frío y ventoso en Comodoro Rivadavia

La ciudad de Comodoro amaneció este jueves con un clima frío y ventoso, con una mañana que presentará la mayor probabilidad de precipitaciones.

Según el pronóstico, las primeras horas del día estarán marcadas por lluvias aisladas y una temperatura de 7°C. El viento será protagonista, con ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h, soplando desde el sudoeste.

Hacia la tarde, se espera una mejora en las condiciones. Las lluvias darán paso a un cielo parcialmente nublado y la temperatura ascenderá a 11°C, aunque se mantendrá la presencia de viento del sudoeste con ráfagas de similar intensidad.

Finalmente, la noche se presentará con un cielo parcialmente nublado y una temperatura que descenderá a 6°C. El viento disminuirá considerablemente su intensidad, con velocidades de entre 7 y 12 km/h, y dirección sur. Se espera que la noche sea más calma que el resto del día.