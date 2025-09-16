Lluvias aisladas y cielo mayormente nublado marcarán el martes en Comodoro

La ciudad vivirá una jornada con precipitaciones durante la mañana y un ambiente fresco, mientras que la tarde y la noche estarán dominadas por nubosidad y vientos moderados de diferentes direcciones.

Durante la mañana de este martes, Comodoro Rivadavia amanecerá con lluvias aisladas y una probabilidad de precipitación que oscilará entre el 10% y el 40%. Además, la temperatura se mantendrá en torno a los 12°C, acompañada de vientos moderados del sudoeste con velocidades entre 13 y 22 km/h.

A medida que avance la jornada, hacia la tarde, las condiciones climáticas tenderán a mejorar, ya que el cielo estará mayormente nublado y la probabilidad de nuevas lluvias descenderá considerablemente, ubicándose entre el 0% y el 10%. En este periodo, la temperatura máxima se prevé en 14°C, y el viento cambiará su dirección hacia el este, manteniendo la misma intensidad.

Finalmente, durante la noche, el panorama se mantendrá similar, con un cielo mayormente nublado y bajas chances de precipitación. La temperatura descenderá nuevamente hasta los 12°C, mientras que el viento soplará desde el noreste con velocidades estables entre 13 y 22 km/h.