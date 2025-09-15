El viento protagonista: Lunes de fuertes ráfagas en Comodoro

ste lunes la ciudad de Comodoro Rivadavia amaneció con un cielo parcialmente nublado y temperaturas frescas, pero el principal protagonista del día es el viento. Según los pronósticos, se espera una jornada con ráfagas intensas, especialmente durante la tarde.

A lo largo del día, las condiciones se mantendrán con un cielo parcialmente nublado. La temperatura oscilará entre una mínima de 10°C por la mañana y una máxima que podría alcanzar los 19°C durante la tarde, descendiendo a 13°C por la noche. La probabilidad de precipitación es baja en las tres franjas del día, con un 0-10%.

El dato más relevante del pronóstico es el viento, que soplará con fuerza constante desde el oeste. Las ráfagas serán particularmente intensas por la tarde, pudiendo alcanzar los 70-78 km/h. Por la noche, las ráfagas disminuirán un poco, pero seguirán siendo considerables, con velocidades de 51-59 km/h. La velocidad del viento sostenido se mantendrá entre 32 y 41 km/h durante toda la jornada.