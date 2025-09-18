Jornada con lluvias aisladas y cielo nublado en Comodoro

El día se presentará con condiciones inestables durante la mañana, cielo mayormente cubierto hacia la tarde y noche, temperaturas frescas y vientos moderados a fuertes en distintos momentos de la jornada.

Según el Servicio Meteorológico, la mañana comenzará con lluvias y una probabilidad de precipitación entre el 10 y el 40%. La temperatura mínima se ubicará en torno a los 7°C, con vientos del norte de 23 a 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

Hacia la tarde el cielo se mantendrá nublado, sin mayores chances de lluvias (0 a 10%), y la temperatura ascenderá hasta los 12°C, con vientos moderados del noroeste de 13 a 22 km/h.

En la noche las condiciones se estabilizarán, con cielo mayormente nublado, escasa probabilidad de precipitaciones (0 a 10%) y un leve descenso de la temperatura a los 9°C. El viento será muy débil, del sudoeste, con registros de 0 a 2 km/h.