Cielo parcialmente nublado durante todo el viernes

Este viernes se presentará con cielo parcialmente nublado en Comodoro Rivadavia pero sin probabilidades de lluvia.

Durante la mañana, el cielo estará parcialmente cubierto, con temperaturas en torno a los 7°C y vientos del sudeste de entre 7 y 12 km/h, acompañados por ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

Por la tarde, el panorama se mantendrá similar, con nubosidad parcial y una temperatura máxima estimada en 12°C. Los vientos continuarán soplando desde el sector sudeste con la misma intensidad, y persistirán las ráfagas fuertes.

Hacia la noche, el cielo seguirá parcialmente nublado y la temperatura descenderá a los 9°C. En este tramo del día, los vientos rotarán al noreste con velocidades de 13 a 22 km/h, aunque las ráfagas continuarán entre 42 y 50 km/h.