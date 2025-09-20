Motociclista herido en un choque en Sarmiento y Francia

Fue trasladado al Hospital Regional con lesiones en una pierna. La conductora del otro vehículo dio negativo en el test de alcoholemia.

Un accidente de tránsito con lesionados se registró en la noche del viernes, alrededor de las 20:50 horas, en la intersección de las calles Sarmiento y Francia.

El siniestro involucró a una motocicleta Honda 150 cc, conducida por un joven de 21 años, empleado, identificado con las iniciales P.S.L., y a un Peugeot 2008, guiado por una mujer de 41 años, también empleada, identificada como V.P.

Según relató el motociclista, circulaba por calle Sarmiento cuando, por circunstancias que aún se investigan, colisionó con el automóvil que transitaba por calle Francia.

A raíz del impacto, el conductor de la moto sufrió lesiones en su pierna derecha y fue trasladado en ambulancia al Hospital Regional, donde quedó en observación. En tanto, personal de Tránsito realizó el test de alcoholemia a la conductora del Peugeot, que arrojó resultado negativo (0 g/l).

En el lugar intervino personal policial y de Criminalística, mientras que ambos vehículos fueron trasladados a la comisaría de Rivadavia y Güemes en calidad de secuestro preventivo para las pericias correspondientes.