Hallaron u$s80.000 en una caja de seguridad de Spagnuolo

Allanaron propiedades del extitular de ADNIS y una caja de seguridad de éste último en un banco. Investigan quiénes visitaban a Spagnuolo. Abogados renunciaron a defender al exfuncionario.

El juez Sebastián Casanello ordenó, a pedido del fiscal Franco Picardi, nuevos allanamientos en la causa originada en los audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, sobre supuestas coimas en la compra de medicamentos a la droguería Suizo Argentina de la familia Kovalivker.

Los procedimientos se realizaron en dos barrios cerrados, en las casas de Spagnuolo y de Daniel Garbellini, exfuncionario de ADNIS, mano derecha del primero, que también está involucrado en el caso.

Los investigadores apuntaron a “los ingresos y egresos” de los barrios donde residen Spagnuolo y Garbellini. Buscan determinar quiénes visitaban a los exfuncionarios. Garbellini fue apuntado por Spagnuolo como quien recaudaba el dinero de las supuestas coimas.

En los audios Spagnuolo hace referencia a un esquema de corrupción, a coimas, que iban a parar a manos de la hermana del presidente y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. También lo nombra a su asesor Eduardo “Lule” Menem.

Los allanamientos se precipitaron tras la declaración del asesor en comunicación Fernando Cerimedo, quien ayer ratificó que Spagnuolo le había hablado de un esquema de corrupción en el ANDIS.

Tras la declaración testimonial de Cerimedo, la justicia pidió en la sede del Banco BBVA que se le proporcione la información vinculada a Diego Spagnuolo. En la caja de seguridad finalmente hallaron 80.000 dólares, y 200 euros, según las fuentes consultadas.

En la causa se ordenó además ampliar el bloqueo de acceso a cajas de seguridad que puedan tener los involucrados, entre ellos a los Kovalivker y sus familias en entidades privadas.

El juez ya había dispuesto como medidas preventivas bloquear el acceso a cajas de seguridad bancarias, además de la prohibición de salida del país para los involucrados.

RENUNCIA DE LOS ABOGADOS

Los abogados de Spagnuolo, Juan Aráoz de Lamadrid e Ignacio Rada Schultze, renunciaron este viernes a la defensa alegando “motivos personales”.

Cuando todo hacía suponer que Spagnuolo iba a presentarse como “arrepentido”, sus abogados decidieron no continuar con el caso e informaron la decisión a la fiscalía.

MAS DENUNCIAS

El juez Casanello denunció este viernes al jefe de sistemas de la droguería Suizo Argentina por “resistencia a la autoridad, encubrimiento y falso testimonio”.

La semana pasada, en uno de los procedimientos realizados en la sede de la droguería de los Kovalivker, sus empleados se negaron a entregar las claves de mails, servidores y listados de clientes.

Para la justicia, el accionar del jefe de sistemas podría encuadrar en un encubrimiento ya que se habría obstaculizado la labor de la justicia. La denuncia tramitará en una causa aparte a cargo del juez Julián Ercolini.