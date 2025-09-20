Spagnuolo acusó a Lule Menem: declaró un panelista de Fantino

El abogado Agustín Rodríguez atestiguó ante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello, a cargo de la causa caratulada como "Denunciado: Milei, Javier y otros/ defraudación por administración fraudulenta, estafa, asociación ilícita, cohecho, cohecho activo y negociaciones incompatibles".

Fuentes judiciales explicaron a LPO que los aportes del socio de Fantino "confirman el sentido de la investigación". "Dijo que Lule Menem manejaba todo", resumieron.

En efecto, Rodríguez contó que Spagnuolo, a quien conocía por haber tenido que defender a Débora Plager, Paulo Vilouta y Fabián Doman por una querella que les hizo Javier Milei y en la que el actual mandatario era representado legalmente por el ex titular de la Andis, le pidió que le gestionara una entrevista al aire con Fantino, en Neura.

"En un momento me llama y me pide que Alejandro Fantino le haga una nota en Neura, que es un canal de streaming que tengo con él. Entonces le dije a Alejandro Fantino que le haga una nota, él no estaba muy de acuerdo, pero aceptó; era un mano a mano y no le gusta mucho, finalmente se hizo", recordó.

Cuando Spagnuolo llegó al estudio el día pautado para el reportaje, Fantino aún no había ingresado. Entonces, charló con su colega. "Alejandro no había llegado, y yo me quedé charlando con Diego Spagnuolo un rato, pasó más o menos en julio del 2024; le pregunté cómo estaba en la ANDIS y me dijo que encontró muchas irregularidades, de las otras gestiones; subsidios mal dados, todo lo que contó siempre", precisó el testigo.

Rodríguez recordó: "me dijo que le gustaría tener más manejo de ANDIS, sin especificar en qué sentido, y me dijo además que el que lo impedía era Lule Menem". "Me dijo: el que maneja todo es Lule Menem", enfatizó.

Cuando llegó Fantino, su colega le sugirió que le preguntara por el riojano, para sacarle "título a la nota", a raíz de la bronca que había manifestado en la charla previa, en off, con Rodríguez.

En la Fiscalía quisieron saber detalles sobre qué manejaba Lule pero el testigo contestó: "No me lo dijo, no explicó qué significaba esto. (Spagnuolo) me dijo que le gustaría tener más manejo de ANDIS, sin especificar en qué sentido, y me dijo además que el que lo impedía era Lule Menem. Me dijo: ‘el que maneja todo es Lule Menem’”.

Durante la entrevista de aquel día, Fantino aludió a la corrupción del gobierno, mencionando ciudades de la provincia de Buenos Aires o Santa Fe y “Lules”, en Tucumán. El conductor buscaba apuntarle al subsecretario general de la Presidencia, pero Spagnuolo no acotó nada.

Una fuente al tanto de la investigación le dijo a LPO que "se siguen analizando las compras de medicamentos a la Suizo Argentina". Solo desde el 2024 al 2025 la droguería incrementó exponencialmente el volumen de las licitaciones obtenidas, pasando de un monto que rondaba los 3 mil millones a uno que ya supera los 100 mil este año.