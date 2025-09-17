El fiscal Franco Picardi analiza posibles sobreprecios y licitaciones direccionadas en acuerdos millonarios de la Agencia Nacional de Discapacidad. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas indaga la presunta ruta de coimas.

Investigan más de 600 contratos entre la ANDIS y Suizo Argentina

La Justicia federal avanza en la investigación de más de 600 contratos firmados entre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la droguería Suizo Argentina SA, vinculada a la familia Kovalivker, durante la actual gestión de Javier Milei.

El fiscal Franco Picardi puso la lupa sobre posibles sobreprecios y adjudicaciones direccionadas, mientras que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo de Sergio Rodríguez, trabaja en la reconstrucción de un eventual circuito de coimas.

Contratos bajo sospecha

De acuerdo con fuentes judiciales, desde inicios de 2024 se firmaron contratos por la provisión de medicamentos que superan los 55.000 millones de pesos. La documentación incorporada al expediente incluye facturas, correos electrónicos y expedientes licitatorios que habrían beneficiado de forma reiterada a Suizo Argentina, empresa históricamente conducida por Eduardo Kovalivker y actualmente administrada por sus hijos, Emmanuel y Jonathan.

Los investigadores sostienen que la compañía habría sido favorecida a través de mecanismos internos de contratación directa vigentes desde 2017, lo que permitió la concentración de compras estatales en la firma.

Hipótesis judicial

El fiscal Picardi concentra su investigación en dos ejes principales:

1. Irregularidades en las contrataciones públicas: licitaciones direccionadas y precios por encima del mercado.

2. Ruta de sobornos: presuntos pagos ilegales a funcionarios para garantizar negocios con la ANDIS.

Si ambas hipótesis se confirmaran, se trataría de un esquema de corrupción estructural en el organismo.

Denuncias y señalados en la causa

La denuncia penal involucra al presidente Javier Milei, a la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, a Eduardo “Lule” Menem, a Diego Spagnuolo (ex titular de la ANDIS) y a Eduardo Kovalivker, señalado como articulador de las maniobras bajo investigación.

Los acusados enfrentan cargos por cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con la función pública e infracción a la Ley de Ética Pública.

En el expediente figuran además los audios filtrados de Spagnuolo que originaron la causa, donde se menciona directamente a Lule Menem y a Karina Milei.