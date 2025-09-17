El Gobierno desplegará un megaoperativo para la Marcha Federal Universitaria

La movilización, convocada por organizaciones políticas, estudiantiles y sindicales, tendrá como epicentro la Plaza del Congreso mientras Diputados debate los vetos presidenciales a las leyes educativas y sanitarias.

El Gobierno nacional dispuso un operativo de seguridad con 1.100 efectivos federales en los alrededores del Congreso, donde este miércoles se desarrollará la Marcha Federal Universitaria y, en paralelo, la Cámara de Diputados discutirá los vetos del presidente Javier Milei a la ley de financiamiento educativo y a la de emergencia pediátrica.

La protesta comenzará al mediodía frente al Parlamento y reunirá a distintas agrupaciones políticas, estudiantiles y sindicales, entre ellas la CGT, además de coincidir con la tradicional marcha de los jubilados, que se manifiestan contra el plan económico del Gobierno y la crisis que afecta a los adultos mayores.

El operativo de seguridad

El Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, definió un esquema con:

700 policías federales

280 gendarmes

90 prefectos navales

30 agentes de la PSA

A ellos se sumará la Policía de la Ciudad, encargada de custodiar los accesos y reforzar la vigilancia en las inmediaciones del Congreso. Además, se instalarán vallas de contención en la Plaza y calles aledañas.

Antecedentes de la protesta

Será la tercera marcha federal universitaria desde la llegada de La Libertad Avanza al poder. La primera se realizó el 23 de abril de 2024, a cinco meses de la asunción de Milei, en reclamo de mayores partidas presupuestarias para las universidades públicas.

La segunda tuvo lugar el 2 de octubre del mismo año, luego de que el mandatario anunciara en su cuenta de X que vetaría la primera ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso, decisión que concretó el 3 de septiembre de 2024.

Con este nuevo capítulo, las tensiones entre el oficialismo y el sistema universitario vuelven a escalar en un contexto atravesado por la crisis económica y social.