Encuentro de skate en la Pista de los Pibes

Cañadón Seco fue sede de un encuentro de skate que reunió a las escuelas “Virtu” de esta localidad y “Skatevizio” de Caleta Olivia, dirigidas Lucas Gómez y Maximiliano Trigo, de manera respectiva.

El mismo se desarrolló en la jornada del sábado en la denominada “Pista de los Pibes” a partir de las 14:00 y contó con la participación de alrededor de 50 competidores entre niños, adolescentes y adultos de ambas localidades como así también de Pico Truncado y Comodoro Rivadavia, consolidando un espacio de intercambio deportivo y cultural en la región.

Se diputaron competencias en las categorías +16/20 y +21. En la primera se destacó Leonel Bordón (Pico Truncado), seguido por Martiniano Zanino (Caleta Olivia) y Ezequiel Cisneros (Pico Truncado).

SKATE7

En la categoría mayor, el podio quedó conformado por Leandro Salgado (Comodoro Rivadavia) en el primer lugar, Felipe Delgado (Caleta Olivia) en el segundo y Enzo Mansilla (Pico Truncado) en el tercero.

De esta manera, la Comisión de Fomento de Cañadón Seco reiterò su acompañamiento y promoción de este tipo de iniciativas, convencida de que el deporte, además de generar integración, es una herramienta de transformación social que fortalece a las comunidades.