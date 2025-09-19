Zona Jump viaja a competir a Caleta Olivia

Zona Jump dirigida por la instructora de Minitramp Kids Lorena Romero se reunió con el titular de Comodoro Deportes Hernán Martínez, recibiendo el respaldo del Ente deportivo pensando en futuras competencias que tendrán a nivel provincial y nacional. La agrupación viajará a fin de mes al Campeonato Argentino de Danzas y Ritmos en Caleta Olivia.

“Estuvimos en la oficina de Hernán Martínez para comentarle como venimos trabajando con las nenas. Empezamos con esta actividad recreativa, de esparcimiento, y hemos logrado comenzar a viajar a competir, poder llevar esta actividad a otro nivel. Es algo que nos enorgullece mucho, viajar a representar a Comodoro y competir. Es algo muy bueno y es una motivación muy grande para las nenas”, comentó Lorena Romero, instructora y fundadora de Zona Jump, agrupación de minitramp kids que tiene ya cuatro años de existencia.

La reunión con el presidente de Comodoro Deportes, profesor Hernán Martínez, buscó conectar a la agrupación con el Ente para recibir el acompañamiento y respaldo teniendo en cuenta próximos viajes a competencias tanto selectivos como de carácter provincial como nacional.

“Tenemos nenas de 3 a 14 años, en diferentes categorías. Las nenas viajan el 27 de septiembre a competir en Caleta Olivia, al Campeonato Argentino de Danzas y Ritmos (CADAR) que tiene una primera instancia selectiva, luego una torneo provincial, nacional e internacional. La idea es competir en los tres niveles”, explicó Romero.

Zona Jump ya tuvo la posibilidad de representar a la ciudad el año pasado en Buenos Aires, y también a eventos de exhibición en Villa La Angostura.

“Hoy nos enfocamos en esta competencia, buscando seguir motivando a las nenas, que todas tienen la chance de viajar a competir, mostrar la disciplina, seguir mostrando el trabajo que venimos realizando hace cuatro años. Hemos aprendido un montón, porque primero fue recreativo y hoy es de competencia. Es una gran motivación para mí como profesora y para las nenas que cada vez se esfuerzan un poco más por explotar su potencial”, describió.

Zona Jump entrena los martes y jueves de 18:00 a 21:00 en Standard Norte (Km. 8), con un grupo de alrededor de 36 nenas.

“Estamos muy agradecidas porque gracias a la reunión que tuvimos se pudo resolver que viaje la mayor parte del equipo. Fue una reunión muy positiva en la cual Hernán se comprometió a ayudarnos con el viaje. Que todas las nenas tengan las mismas posibilidades es una motivación enorme para seguir, porque sabemos que tenemos el apoyo del Ente, y eso es algo fundamental”, sostuvo la instructora.

“Vamos a realizar un mate-bingo, en octubre también haremos una rifa, con el fin de recaudar fondos para las siguientes instancias en Buenos Aires. Agradecer a las madres y padres que siempre están presentes, siempre ayudando y acompañando, aportando al equipo. Agradecidos que el Ente nos dé una mano, porque también con ayudarán con el viaje a Buenos Aires si llegamos a pasar a siguientes instancias, así que con orgullo a representar a Comodoro y buscando la visibilidad de la disciplina”, sentenció Lorena Romero.