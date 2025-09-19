Culmina este sábado el certamen que ya coronó a Rada Tilly, que recibe a Deportivo Portugués. La fecha arranca a las 15:30.

El Ascenso le da cierre a su primer torneo del año

El torneo Apertura de la B de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia finalizará este sábado, con cinco partidos que darán comienzo a las 15:30. Comodoro FC suspendió los compromisos en todas sus categorías, debido al reciente fallecimiento de Gonzalo Carrillo, jugador de la Reserva. En consecuencia, no se enfrentará a Ferrocarril del Estado.

El prematuro campeón y ascendido, Rada Tilly, recibirá a Deportivo Portugués, con el objetivo de terminar invicto. Además, jugarán Universitario-Manantiales Behr de Ciudadela, Oeste Juniors-San Martín, Deportivo Roca-Talleres Juniors y Nueva Generación-Stella Maris (en cancha de San Martín). Caleta Córdova tendrá libre.

Mientras tanto, ya se determinó que el Clausura se disputará a una sola rueda, todos contra todos, inmediatamente después de que termine este certamen. El campeón del Clausura obtendrá el segundo ascenso, pero si Rada Tilly repite el título, el segundo ascendido será quien ocupe la segunda posición en la tabla general.

Programa de la 26ª fecha

SABADO - 15:30 PRIMERA

- Universitario vs Manantiales Behr de Ciudadela.

Arbitro: Carlos Quintana.

Asistentes:

Cancha: Castelli.

- Rada Tilly vs Deportivo Portugués.

Arbitro: Diego Bayón.

Asistentes:

Cancha: Rada Tilly.

- Oeste Juniors vs San Martín.

Arbitro: Sergio Corbalán.

Asistentes:

Cancha: Oeste Jrs.

- Deportivo Roca vs Talleres Juniors.

Arbitro: Cristian Ontivero.

Asistentes:

Cancha: Deportivo Roca.

- Nueva Generación vs Stella Maris.

Arbitro: Armando Subelza.

Asistentes:

Cancha: San Martín.

- Suspendido: Ferrocarril del Estado vs Comodoro FC.

- Libre: Caleta Córdova.