El intendente entregó materiales deportivos a la Liga Independiente de los Barrios

En el marco de las políticas deportivas definidas por la Municipalidad y el Ente Comodoro Deportes, y con la premisa de trabajo con los reales protagonistas del deporte de la ciudad, se realizó la entrega de materiales deportivos en la sede de la Liga Independiente de los Barrios, en un acto encabezado por el intendente Othar Macharashvili.

El ejecutivo municipal estuvo acompañado por el presidente de Comodoro Deportes, profesor Hernán Martínez, también el licenciado Martín Gurisich (director general de Deportes Municipal) y el presidente de la Liga de los Barrios, Daniel Tellez.

El acto contó con gran participación de delegados y colaboradores de los equipos que integran la Liga Independiente de los Barrios: Zona de Quintas, Deportivo América, Oro Negro, Rivadavia, Máximo Abásolo, La Juventus/Torino, El Emporio, San Martín, Alma Fuerte, 20 de Junio, La Nueva Unión, Defensores del Moure, COMIPA, Los Halcones, 30 de Octubre, Argentinos del Sur, Defensores del Playón, Guerreros de Malvinas, All Boys, El Faro, Deportivo La Juventus y Club Deportivo Km. 15.

“Más que nada agradecimientos, a todos por venir. A Othar, Hernán. Agradecimientos por todo lo que venimos haciendo, no mucho más que eso”, dijo Tellez.

Por su parte, Hernán Martínez manifestó: “Gracias a todos, a la Liga Independiente que nos recibe en esta casa. Agradecerle a cada uno de los clubes, a Dani por la presencia, por todos los que están acompañándonos acá. En los tiempos que estamos es difícil, y poder estar acompañando tiene un valor. Uno quisiera que el material deportivo sea más, pero nos comprometimos y firmamos el compromiso que tenemos con ustedes, los recursos para acompañarlos. No es mucho, pero ayuda. Hoy se nos hace difícil, pero seguimos estando, seguimos poniendo la cara, comprometiéndonos y tratando de cumplir”.

“Los felicito, gracias por bancarnos, mil disculpas por a veces no estar a la altura, pero vamos a seguir trabajando y acompañando”, resaltó Martínez.

Finalmente, el intendente Othar Macharashvili expresó: “Gracias por estar, hoy pedí para poder venir. Tenia varias reuniones, pero quería venir. Hace mucho que no los veo, los querría ver más seguido, tener charlas como antes, pero es la dinámica del día a día. Por eso venir a poner la cara, dar la cara, dar lo que estamos dando, ver el esfuerzo que hacen todos ustedes para sostener, algo que hacen desde hace años, que lo siguen manteniendo”.

“Vamos a seguir estando, en la medida de lo posible, con los colectivos, becas, materiales deportivos, ayudando en algunas obras, sin dejar de dar la cara y decirles que nos está costando, como le cuesta a cada uno de ustedes en sus casas y en sus instituciones. Por eso es estar juntos, ver como podemos ayudarnos cada vez más y ser solidarios con aquellos que tienen más necesidades. Uno puede decirlo desde el escritorio, pero quería venir y cara a cara charlar con ustedes”, explicó.

“Les agradezco todo lo que hacen y esperemos estar a la altura. Uno siente que podríamos hacer más, pero hay muchas necesidades y los ingresos cada vez son menos. En eso tenemos que estar juntos y ver como salimos adelante. Perdón por lo que falta y gracias por todo el resto, gracias muchachos”, cerró el intendente.