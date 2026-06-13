Colapinto largará 13º en el Gran Premio de Barcelona

El piloto argentino, con Alpine, marcó un tiempo de 1’16”191/1000 y quedó eliminado en la Q2. La pole fue para el británico George Russell (Mercedes).

El piloto Franco Colapinto clasificó este sábado en la 13ª posición para el Gran Premio de Barcelona. El piralense marcó, en el circuito de Montmeló, un tiempo de 1’16”191/1000 y quedó eliminado en la Q2, pero logró superar a su compañero de escudería, el francés Pierre Gasly, quien partirá desde el puesto 14º.

En el desarrollo de la Q2, el rendimiento del argentino se mantuvo sólido a lo largo de sus vueltas cronometradas. El argentino volvió a superar a Pierre Gasly (14°) al cronometrar un giro de 1’16”191/1000 en su mejor intento de la tarde, lo que le permitió establecer condiciones internas dentro del garaje de la estructura francesa.

La paridad de los tiempos en la tanda clasificatoria fue absoluta y la situación cambió de cara a la Q3, instancia en la que los márgenes se achicaron notablemente.

El joven de 23 años le sacó una diferencia de 0.070 segundos al mejor registro de su compañero (1’16”261/1000) a pesar de que perdió tiempo en la curva 11 después de que su monoplaza se moviera considerablemente, un susto que logró controlar con pericia para no arruinar su vuelta rápida.

El registro final del volante albiceleste demostró lo cerca que estuvo de dar el golpe definitivo en la tanda. Colapinto quedó a 0.423 segundos del alemán Nico Hulkenberg (Audi), quien marcó el corte de cara a la Q3, sentenciando así el orden definitivo en el que los competidores iniciarán la disputa por los puntos.

Por su parte, el piloto británico de Mercedes, George Russell, fue el más rápido marcando un tiempo de 1’14”679/1000 durante la clasificación y asegurando la “pole position”.

El Gran Premio de Barcelona se correrá este domingo a partir de las 10 -hora de Argentina-, con transmisión de Fox Sports, como así también por la plataforma Disney+ Premium de la señal de ESPN.