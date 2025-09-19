Venció 1-0 a Gimnasia de La Plata en su estadio donde ya lleva 25 partidos sin perder. El encuentro abrió la 9ª fecha del torneo Clausura.

Deportivo Riestra sigue imparable en su cancha y volvió a la punta de la zona B

Deportivo Riestra le ganó este viernes de local por 1-0 a Gimnasia y Esgrima de La Plata y con esa victoria, volvió a lo más alto de la Zona “B” del torneo Clausura de fútbol de la Liga Profesional.

El partido, que correspondió a la novena fecha, se jugó en el estadio Guillermo Laza del Bajo Flores, con el arbitraje de Andrés Merlos. El único gol del encuentro lo marcó Milton Céliz.

De esa manera, el “Malevo” extendió a 25 los partidos que no pierde en su campo de juego.

El desarrollo del encuentro tuvo un primer tiempo friccionado y con escasas situaciones claras. El “Lobo” buscó imponer su juego por las bandas, pero Riestra se mostró ordenado en defensa y apostó a la contra. La emoción llegó en el complemento, donde Céliz aprovechó una pelota en el área tras una asistencia de Antony Alonso para marcar el tanto que terminaría siendo decisivo.

El tramo final, los 43 minutos del segundo tiempo, se produjo un corte de luz en el estadio tras una explosión en la zona de iluminación, lo que obligó a interrumpir el juego durante algunos minutos. Una vez restablecida la energía, Gimnasia intentó empatar con más empuje que ideas, pero se encontró con la firmeza de la defensa local.

Con este triunfo, Deportivo Riestra escaló al primer lugar en la Zona B con 19 puntos, mientras que Gimnasia quedó en el octavo lugar con solo 9 unidades.

En la próxima fecha -la décima-, Riestra visitará en el estadio Mäs Monumental a River Plate, mientras que Gimnasia recibirá a Rosario Central, donde juega el campeón del mundo Angel Di María.