Confirmaron sedes de los Clasificatorios a Berlín 2026 para la Selección femenina

FIBA comunicó que las ciudades serán Estambul (Turquía), Lyon-Villeurbanne (Francia), San Juan (Puerto Rico) y Wuhan (China). El sorteo se realizará el 7 de octubre.

En las últimas horas, la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) anunció las ciudades que recibirán los cuatro Torneos Clasificatorios para la Copa del Mundo Femenina 2026, que se disputará en Berlín (Alemania). Las competencias se desarrollarán del 11 al 17 de marzo de 2026, mientras que el sorteo de grupos se realizará el 7 de octubre.

Las sedes designadas son Estambul (Turquía), Lyon-Villeurbanne (Francia), San Juan (Puerto Rico) y Wuhan (China), todas con un reconocido recorrido en la organización de eventos internacionales de primer nivel.

En total serán 24 las selecciones que participarán de los torneos, con la particularidad de que cinco de ellas ya tienen su lugar asegurado en el Mundial: Alemania, Australia, Bélgica, Nigeria y Estados Unidos. Pese a esta situación previa, estos mismos equipos también formarán parte de la etapa clasificatoria.

La Selección Mayor Argentina se adjudicó el derecho a competir en esta etapa producto de la gran actuación en la AmeriCup 2025 de Santiago de Chile, que la llevó a finalizar en la cuarta posición tras un cruce muy parejo ante Canadá.

Los torneos pondrán en juego las 11 plazas restantes para completar el cuadro del certamen. Para conseguir el boleto, los equipos deberán ubicarse entre los tres primeros lugares de cada grupo, en un formato de todos contra todos y que contempla cinco partidos por selección. En el caso del torneo que tenga como protagonista a Alemania, solo los dos mejores acompañarán a las locales y al campeón continental.