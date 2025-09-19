El torneo Apertura 2025 de básquet disputó las semifinales en ambas ramas.

Se definieron los finalistas en U-17 femenino y masculino

La Asociación Comodoro Rivadavia de Básquet disputó este jueves en dos escenarios de juego los Final Four -semifinales- de la categoría U-17 en ambas ramas del torneo Apertura 2025.

En ese contexto, en masculino, La Fede Deportiva ’Bordó’ superó en el Socios Fundadores a su par de La Fede Deportiva ’Blanco’ por 79 a 62.

En el ’Bordo’, se destacaron Hernán Piñero (14 puntos y 7 rebotes), Joaquín Quisle (14 puntos, 8 rebotes y 2 asistencias), Alejandro Dabbraccio (11 unidades, 6 rebotes y una tapa) y Lorenzo Fink (11 tantos y 6 asistencias).

En el ’Blanco’, los mejores fueron Gael Cárdenas (12 puntos, 8 rebotes y 3 asistencias), Omar Fuentes (12 tantos), Tomás Olmos (10 unidades, 8 rebotes y 4 recuperos), mientras que Ian Evans también aportó 10 unidades.

Por su parte, Gimnasia ’Verde’ le ganó a Náutico Rada Tilly “Negro” por 105-69 y de esa manera selló su pase para jugar la final.

En el ‘Verde’, el máximo goleador de su equipo resultó David Frávega (26 puntos, 8 rebotes y una tapa). También aportaron para el éxito Matías González (16 puntos, 4 rebotes, 7 asistencias y 2 tapas), Nahuel Moyano (14 tantos y 12 rebotes), Ignacio Rivero (12 unidades y 8 rebotes) y Benjamín Anríquez (12 tantos, 6 rebotes y 4 pases gol).

En el ‘Amarillo’, Mirko Hadzik fue el goleador del partido (28 tantos, 2 asistencias y 4 recuperos), mientras que el otro destacado fue Santino Williams (18 puntos, 8 recuperos e igual número en asistencias). Además, Javier Montoya aportó 14 unidades, con 4 rebotes y 3 pelotas recuperadas.

TAMBIEN ESTAN LOS

FINALISTAS EN FEMENINO

En U-17, pero de la rama femenina, Náutico Rada Tilly “Amarillo” y La Fede Deportva “Bordó” ganaron sus partidos de semifinales en el gimnasio “Diego Simón” y definirán el título.

Náutico derrotó en el Socios Fundadores a Gimnasia y Esgrima por 45-42, con María Paula Aimetta (12 tantos, 6 rebotes y 5 recuperos), y Olivia Cativa Giordiani (8 tantos y 3 rebotes). En el ‘’Verde”, mientras tanto, la mejor resultó Verónica Maurer (17 tantos, 12 rebotes, 5 recuperos, 3 tapas y 2 asistencias). Mientras que Lola Salas (8 tantos, 5 rebotes y 2 recuperos) y Julieta Gómez (8 tantos. 12 rebotes y 5 recuperos), la secundaron en el goleo.

En la otra “semi”, La Fede Deportiva venció a Petroquímica por 68-38, con destacadas producciones de Lupita Di Pauli (17 puntos, 3 rebotes, 2 recuperos y una tapa), Luciana Acuipil (14 tantos, 10 rebotes, 8 recuperos y 2 asistencias). Martina Sáiz (12 tantos, 8 rebotes y 2 recuperos).

En el “Verdolaga”, mientras tanto, Sofìa Mugica aporó 13 puntos, con 6 rebotes y 3 recuperos, mientras que Julieta Ovando marcó 10 tantos y bajó 7 rebotes.

....................

Panorama

JUEVES 18

En el Socios Fundadores - Final Four (Semifinal)

- La Fede Deportiva "Bordó" 79 / La Fede Deportiva "Blanco" 62 (U-17).

- Gimnasia y Esgrima "Verde" 105 / Náutico Rada Tilly "Negro" 69 (U-17).

En el gimnasio Diego Simón - Final Four (Semifinal)

- Gimnasia y Esgrima 42 / Náutico Rada Tilly "Amarillo" 45 (U-17 Femenino).

- La Fede Deportiva "Bordo" 68 / Petroquímica 38 (U-17 Femenino).

Programa

MARTES 23

En el Socios Fundadores - Final Four (Final).

20:00 U-17: 3er. Puesto: La Fede Deportiva “Blanco” vs Náutico Rada Tilly “Negro”.

21:30 U-17: 1er. Puesto: La Fede Deportiva “Bordó” vs Gimnasia “Verde”.

En el gimnasio Diego Simón – Final Four (Final)

20:00 U-17 Femenino: 3er. Puesto: Gimnasia y Esgrima vs Petroquímica.

21:30 U-17 Femenino: 1er. Puesto: Náutico Rada Tilly “Amarillo” vs La Fede Deportiva “Bordó”.