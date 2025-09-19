Será este viernes a las 21:30. El “Bordó” recibe a Ferro de Madryn, el “Verdolaga” a Huracán de Trelew y el “Aurinegro” a Hispano de Río Gallegos.

La Fede, Petroquímica y Náutico debutan en el Torneo Prefederal

Los equipos La Fede Deportiva, Petroquímica y Náutico Rada Tilly debutarán este viernes -los tres como locales- en una nueva edición del Torneo Prefederal Masculino de básquet 2025.

La Fede recibirá desde las 21:30 en su gimnasio Diego Simón a Ferrocarril Patagónico de Puerto Madryn.

Por su parte, Petroquímica se medirá en el “Cemento Comodoro” ante Huracán de Trelew, mientras que Náutico recibirá en la villa balnearia a Hispano Americano de Río Gallegos.

Cabe destacar que tanto el sábado como el domingo, los tres equipos de la ACRB volverán a jugar en sus respectivas canchas.

LA FEDE DEPORTIVA

Jugadores: Joaquín Quisle, Hernán Piñero, Mariano Benítez, Catriel Aredes, Ezequiel Bidondo, Agustín Fernández, Enzo Valdez, Renzo Montoya, Lorenzo Fink, Luis Alderete, Felipe Bellido, Gianni Sampaoli, David Fric, Francisco González, Mateo Bellido y Juan Ignacio Cárdenas.

DT: Emiliano Barbosa.

AT: Franco Labriola.

PF: Pablo Valdebenito y Ramiro Cárdenas.

PETROQUIMICA

Jugadores: Germán Azcurra, Ezequiel Núñez. Bruno Leonori, Jaasiel Antún, Miguel Núñez, Joaquín De la Torre, Matías Filipuzzi, Sebastián Sosa, Mariano Melgarejo, Vicente Piñero, Tobías Fernández, Joaquín Piccinini, Adrián De Souza, Diego Melo, Valentín Gjeldum, Matías Subiabre y Baltazar Rivas Rodríguez.

DT: Juan Carlos Morel.

AT: Agostina Mercado y Valentina Barrionuevo.

PF: Facundo Piccinini.

NAUTICO RADA TILLY

Jugadores: Alejandro Ivetich, Diego Romero, Enzo Dias Gago, Facundo Sciutto, Felipe Gilligan, Gino Lorelli, Juan Ignacio Gallina, Luciano Varone, Mirko Hadzik, Nicolás Rocha, Santiago Jorge, Santino Williams, Sebastián Perujo, Tomás Musotto, Tomás Solís y Yamil Jasín.

DT: Lucas Torres.

AT: Joaquín Ferez.

PF: Flavio Benítez.

Programa de la 1° fecha

VIERNES 19

En el gimnasio Diego Simón - Km 3

21:30 La Fede Deportiva vs Ferrocarril Patagónico.

En el Cemento Comodoro - Km 8

21:30 Petroquímica vs Huracán.

En Náutico Rada Tilly

21:30 Náutico Rada Tilly vs Hispano Americano.

SABADO 20

En Náutico Rada Tilly

21:30 Náutico Rada Tilly vs Ferrocaril Patagónico.

En el gimnasio Diego Simón - Km 3

21:00 La Fede Deportiva vs Huracán.

En el gimnasio Cemento Comodoro - Km 8

21:00 Petroquímica vs Hispano Americano.

DOMINGO 21

En el gimnasio Diego Simón - Km 3

16:00 La Fede Deportiva vs Hispano Americano.

En el gimnasio Cemento Comodoro - Km 8

16:00 Petroquímica vs Ferrocarril Patagónico.

En Náutico Rada Tilly

18:00 Náutico Rada Tilly vs Huracán.

nautico Náutico Rada Tilly. Foto: Basquet Nautico Rada Tilly.